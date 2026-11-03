Профбеседы не помогли: троих кузбасских подростков отправили в спеццентр

Троих подростков поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток. Такое решение 23 октября принял Чебулинский районный суд, рассмотрев административные иски местного отделения МВД.

По материалам дела, несовершеннолетние совершили общественно опасные поступки, но не могут нести уголовную ответственность из-за возраста. Суд рассмотрел отдельные эпизоды, связанные с каждым из подростков.

Один из них похитил с банковской карты 5 227 рублей. Кроме того, вместе с другими участниками он вынес из жилища деньги, принадлежавшие потерпевшему, – всего 21 600 рублей.

Другой подросток также участвовал в групповом хищении денег. Ущерб составил не менее 30 тысяч рублей. Кроме того, суд установил его причастность к нарушению дополнительных требований пожарной безопасности, действовавших во время особого противопожарного режима.

Третий несовершеннолетний управлял транспортным средством без водительского удостоверения. С его участием из-за неосторожного обращения с огнём произошёл пожар в нежилых домах. Также он вместе с другими лицами повредил телекоммуникационный шкаф.

– Суд учёл, что, несмотря на проводимую индивидуальную профилактическую работу с подростками и их законными представителями, принятые меры воспитательного воздействия оказались недостаточными, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

В решении также отмечено, что взрослые недостаточно контролировали поведение и свободное время несовершеннолетних. Суд пришёл к выводу, что в этих обстоятельствах есть риск повторных правонарушений.

Помещение в центр, по решению суда, необходимо для предупреждения новых опасных поступков и проведения воспитательной работы в специальном учреждении. Подростки смогут находиться там до 30 суток.