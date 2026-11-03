«Эра лёгкого хайпа уйдёт»: дважды лучший шеф Сибири Чемеренко — о тарелках, сменах и подорожавшей икре

Чемеренко не согласен, что публика охладела к гастропремиям: после объявления результатов гости активно идут в рестораны-победители. А вот блогинг изменился – в Красноярске профессионального гастроблогинга почти нет, рассказал он krsk.aif.ru.

Шеф уверен: эра лёгкого хайпа быстро уйдёт, а профессия повара останется. Молодым он напоминает, что шеф – это топ-менеджер, а не офисный график с 10:00 до 18:00: работая только днём, не увидишь, как ресторан живёт и зарабатывает вечером.

Образ шефа-тирана с летающими тарелками Чемеренко называет режиссурой из сериалов. По его словам, крик – следствие ненастроенных процессов: "Мы не орём – мы анализируем и исправляем систему".

Отдельная тема – цены. Икра хариуса за пять лет подорожала с 6 до 30 тысяч рублей за килограмм, поэтому на такие позиции наценка минимальная. Около 30% меню – локальный продукт.

Сам шеф не гнушается простой едой: называет Tamago Noodle Bar, хот-доги в "Артели" и шаурму в Gastro bistro.