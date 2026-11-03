10 лет "Кафедре Goodline": в Кемерове обсудили, как меняется региональное образование

В Кузбасском центре искусств прошла практическая конференция "Река времени: маршрут образовательной трансформации". Представители вузов, частных школ, дополнительного образования и бизнеса обсудили, как демография, экономика и искусственный интеллект меняют подходы к обучению. Организатором выступила "Кафедра Goodline" в партнёрстве с Городским университетом 2.0.
Поводом для встречи стало десятилетие "Кафедры Goodline". В 2016 году компания Goodline совместно с КузГТУ создала базовую кафедру информационных технологий и управления проектами. Студенты получили возможность учиться у практиков, работать над реальными задачами бизнеса и проходить стажировки. Многие выпускники остались работать в Кузбассе. За десять лет проект значительно расширился: появились новые образовательные направления, программы профессиональной переподготовки, онлайн-курсы. Сегодня накопленный опыт используется и в новых образовательных инициативах, в том числе реализуемых совместно с партнёрами.
Один из основателей "Кафедры Goodline" Роман Жаворонков обратил внимание на то, как за десять лет изменилась роль образования в развитии городов.
– Сейчас мы находимся в парадигме конкуренции городов. Города борются за таланты, за притягивание талантов на территорию. Собственно говоря, университет является частью инфраструктуры в этой борьбе. Университет должен поставлять новые знания для жителей, бизнесов и городских субъектов, чтобы они быстрее понимали новые технологии, которые их встретят в конкурентной среде внешнего мира, – отметил он.
Руководитель проекта "Кафедра Goodline" Марина Семехина, представила основные тенденции, определяющие будущее образования. Среди них – переход от преподавания к самостоятельному освоению знаний, от фиксированных сроков обучения к конкретному результату, от единственного диплома к портфелю подтверждений. Всё большее значение приобретает обучение на протяжении жизни, поскольку профессиональные навыки приходится регулярно обновлять.
Практическими примерами поделились представители разных образовательных направлений. Основатель школы английского языка Friends Мария Заключаева рассказала, как за три дня перевела занятия в онлайн во время пандемии и как сегодня использует искусственный интеллект для создания учебных материалов. Продюсер Школы креативных индустрий РГИСИ Марина Мосина объяснила, почему студентам необходимо работать с реальными заказчиками уже во время учёбы. По её мнению, будущему специалисту нужны критическое и креативное мышление, умение общаться, работать в команде и доводить идеи до результата.
Вторая часть конференции прошла в формате командной игры "Река времени", вдохновлённой методикой урбаниста Святослава Мурунова. Участники из разных организаций за одним столом вспоминали события последних десяти лет, обсуждали, какие решения помогли справиться с переменами, и формулировали принципы, которые стоит сохранить до 2036 года.
Завершилась встреча созданием общего послания в будущее. Команды сформулировали правила по принципу "будь, помни, делай", опираясь на собственный профессиональный опыт. Эти рекомендации стали итогом совместной работы представителей разных образовательных организаций и отправной точкой для дальнейшего сотрудничества.