10 лет "Кафедре Goodline": в Кемерове обсудили, как меняется региональное образование

В Кузбасском центре искусств прошла практическая конференция "Река времени: маршрут образовательной трансформации". Представители вузов, частных школ, дополнительного образования и бизнеса обсудили, как демография, экономика и искусственный интеллект меняют подходы к обучению. Организатором выступила "Кафедра Goodline" в партнёрстве с Городским университетом 2.0.

Поводом для встречи стало десятилетие "Кафедры Goodline". В 2016 году компания Goodline совместно с КузГТУ создала базовую кафедру информационных технологий и управления проектами. Студенты получили возможность учиться у практиков, работать над реальными задачами бизнеса и проходить стажировки. Многие выпускники остались работать в Кузбассе. За десять лет проект значительно расширился: появились новые образовательные направления, программы профессиональной переподготовки, онлайн-курсы. Сегодня накопленный опыт используется и в новых образовательных инициативах, в том числе реализуемых совместно с партнёрами.