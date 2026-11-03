Ужин строгого режима: кузбасским зэкам устроят роскошный пир в праздник

Блины, творожные запеканки, лагман, плов и пироги включили в праздничное меню для исправительных учреждений и СИЗО Кузбасса. Как сообщили в ГУФСИН, 4 ноября там также проведут концерты, конкурсы, кинопоказы и другие мероприятия ко Дню народного единства.

На завтрак осуждённым предложат блюда из творога и выпечку. В меню могут быть сырники, творожная запеканка с крупой, морковью или сухофруктами, а также блинчики, сдобные булочки, калачи и ватрушки с творогом.

На обед приготовят салаты и овощные закуски – например, винегрет или свекольный либо морковный маринад. Среди вариантов первых блюд – лагман, суп с клецками и фрикадельками или суп с галушками. На второе запланировали мясные котлеты, биточки, тефтели или зразы с гарниром и соусом. Также в меню могут появиться жаркое по-домашнему, азу по-татарски с картофелем, плов и бигус. На десерт подадут компот из сухофруктов или кисель.

Ужин посвятят рыбным и мясным блюдам: приготовят рыбу под овощной шубой или маринадом, обжаренную в кляре либо запечённую в омлете. В числе других вариантов – рыбные тефтели, биточки и запеканка из рыбного фарша с гарниром из картофеля или крупы. К ужину также подадут пироги с рыбой, овощами или мясом.

– Кроме того, в честь Дня народного единства в учреждениях пройдут праздничные мероприятия, – отметили в ГУ ФСИН по Кузбассу.

Праздничная программа будет включать концерты художественной самодеятельности, конкурсы плакатов и открыток, литературные чтения и тематические встречи. Участники подготовят плакаты "Защитники земли русской" и открытки "Вместе мы – сила". Также запланированы круглый стол об истории многонационального народа России, разговор о традициях народов страны и поэтический марафон.

В учреждениях покажут патриотические художественные и документальные фильмы, в том числе "Минин и Пожарский", "1612", "Хроники смутного времени" и "Крым. Возвращение на Родину". Осуждённые также смогут поучаствовать в тематических викторинах и послушать лекции. Кроме того, в учреждениях пройдут православные богослужения и молебны.