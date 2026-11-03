Мурлыкают на рабочем месте и покоряют сердца: истории музейных котов Кузбасса

Хозяин — главный по гостеприимству на «Красной Горке»

В музее-заповеднике "Красная Горка" в Кемерове уже больше двух лет живёт кот с необычной официальной кличкой – Хозяин. Именно так его имя записано в ветеринарном паспорте. Впрочем, посетители придумали ему и другие прозвища: Кузя, Копикуз, Персик и Рыжик.

Как рассказали в Министерстве культуры Кузбасса, кот сам выбрал музей своим домом. Теперь он первым встречает гостей: бежит навстречу, трётся о ноги и важно провожает экскурсантов по залам.

Хозяин обожает внимание, ласку и общение. Он поселился в историческом здании главной конторы "Копикуза" и, кажется, действительно считает себя здесь главным. Посетители же уверены: без пушистого хранителя "Красная Горка" была бы уже не такой уютной.