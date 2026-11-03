Мурлыкают на рабочем месте и покоряют сердца: истории музейных котов Кузбасса

В Кузбассе есть музеи, в которых за атмосферу отвечают не только экспонаты и экскурсоводы, но и пушистые обитатели. Они встречают гостей, охотно принимают внимание и уже стали настоящими любимцами посетителей. Знакомимся с хвостатыми хранителями и их историями в материале VSE42.RU.
Они встречают посетителей, сопровождают экскурсии, выбирают самые почётные места и давно стали частью культурной жизни. В кузбасских музеях живут настоящие хвостатые хранители – у каждого своя история, характер и армия поклонников.
В музее-заповеднике "Красная Горка" в Кемерове уже больше двух лет живёт кот с необычной официальной кличкой – Хозяин. Именно так его имя записано в ветеринарном паспорте. Впрочем, посетители придумали ему и другие прозвища: Кузя, Копикуз, Персик и Рыжик.
Как рассказали в Министерстве культуры Кузбасса, кот сам выбрал музей своим домом. Теперь он первым встречает гостей: бежит навстречу, трётся о ноги и важно провожает экскурсантов по залам.
Хозяин обожает внимание, ласку и общение. Он поселился в историческом здании главной конторы "Копикуза" и, кажется, действительно считает себя здесь главным. Посетители же уверены: без пушистого хранителя "Красная Горка" была бы уже не такой уютной.
У музея-заповедника "Томская Писаница" тоже есть свой знаменитый кот. Рыжего Петроглифа сотрудники приютили ещё котёнком, а имя ему дали в честь древних наскальных изображений, которыми славится музей. Коротко его называют Пётр.
Обычно хвостатый хранитель дежурит у центральной кассы и встречает прибывающих гостей. По словам сотрудников, он очень добрый и ласковый, охотно идёт на контакт и позволяет себя гладить. К еде Петроглиф непривередлив, а на территории музея далеко от своего "дома" не уходит: гуляет возле входных ворот и ловит мышей.
За несколько лет кот стал настоящей достопримечательностью "Томской Писаницы". Посетители знают его, фотографируют на память и даже привозят ему угощения. В музее шутят, что после закрытия Петроглиф пишет книги о своих путешествиях по экспозициям.
В Научно-техническом музее имени И. П. Бардина в Новокузнецке живёт кот с важным именем – Томас Альва Эдисон. Он потомок кота главного инженера Кузнецкстроя, академика Ивана Бардина, и давно стал одной из узнаваемых живых достопримечательностей музея.
Томас ведёт себя независимо: гуляет по залам, сам выбирает, где ему находиться, и не слишком стремится подчиняться правилам. Одно из любимых занятий – лежать на газетах, спрятавшись под верхним листом. А самое любимое место – кожаное кресло Президента, где можно спокойно уединиться и наблюдать за происходящим.
Сотрудники называют его не просто экскурсоводом, но и главным пиарщиком музея. О Томасе снимали сюжеты федеральные телеканалы, в том числе "Первый канал". В марте 2025 года он стал победителем всероссийского конкурса "Лучший хвостатый хранитель России". За новокузнецкого кота голосовали жители не только города, но и других регионов страны.
Совсем скоро в Кузбассе пройдёт ежегодная акция "Ночь искусств". В её рамках жители и гости региона смогут посетить музеи, познакомиться с экспозициями и культурным наследием края.
А если повезёт, получится встретить и тех, кто давно стал частью музейных коллекций, хотя и не представлен ни на одной выставочной витрине, – пушистых хранителей с собственными историями и характерами.