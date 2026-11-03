"Для безопасности": в центре Кемерова перенесли важную остановку

В Кемерове на улице Мичурина переставили на 130 метров остановку "Магазин Кристалл", сообщает во вторник, 3 ноября, городская администрация.
– Решение о переносе приняли для безопасности пассажиров, – сказали в мэрии.
Теперь остановка находится ближе к проспекту Ленина – непосредственно около самолёта-кафе, который открылся в "Антошке" минувшим летом.
На новом месте установили современный застеклённый павильон.
В сервисах вроде 2gis данные ещё не обновились, остановка "Магазин Кристалл" ещё находится на старом месте, потому горожанам, которые туда едут, нужно это учитывать.
Фото: Администрация Кемерова
Фото: 2gis