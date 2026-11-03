СберПрайм и Самокат запустили витрину зелёных товаров к 185-летию банка

Подписка СберПрайм совместно с сервисом Самокат подготовили лимитированную коллекцию продуктов и товаров в зелёной цветовой гамме к 185-летию банка. В неё вошли необычные десерты, кофейные наборы и средства для ухода, вдохновлённые актуальными гастрономическими и бьюти-трендами. Коллекция станет частью юбилейного "Зелёного дня" и будет доступна эксклюзивно в Самокате в течение ноября.

Сбер впервые проводит "Зелёный день" в расширенном формате, объединив рекордное количество партнёров – более 50. Праздничные предложения охватывают не только банковские продукты и финансовые сервисы, но и повседневные покупки. Совместный проект Прайма с Самокатом стал одним из необычных форматов празднования юбилея, в котором фирменный зелёный цвет Сбера воплотился в популярных продуктах и бьюти-новинках.

В гастрономическую часть коллекции вошли коин с крыжовником, малина в розовом шоколаде, гонконгские блины и топ-дроп печенья. Для любителей кофе доступен специальный набор дрип-кофе с картхолдером в комплекте. Коллекцию дополнили бальзам для губ и маска-слайм для волос с эффектом ламинирования.

С 1 по 30 ноября подписчики СберПрайм смогут приобрести товары из зелёной коллекции со скидкой до 185 рублей при оплате картой Сбера. Кроме того, подписчикам СберПрайм доступны повышенные бонусы Спасибо за заказы в Самокате. А для пользователей, которые впервые подключат подписку в период Зелёного дня, предусмотрен подарок – 185 бонусов Спасибо. Получить их можно в разделе "Для жизни" приложения Сбербанк Онлайн до 15 ноября.