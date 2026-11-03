Ущерб - 350 000: кузбасский подросток пришел в гости к другу и лишил семью ценного

В Новокузнецке расследуется уголовное дело по факту кражи золотых изделий. Как сообщает Следком Кузбасса, под подозрением оказался местный житель. Его обвиняют в краже в крупном размере.

По версии следствия, в апреле 2026 года 17-летний подросток находился в квартире своего знакомого. Он заметил, где хозяева хранят украшения, и, воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдал, похитил драгоценности на сумму более 350 тысяч рублей.

– Похищенное фигурант сдал в ломбард, а вырученные деньги, потратил по своему усмотрению, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, это не единственная громкая кража в регионе за последнее время. Ранее в Березовском задержали мужчину, чья квартира превратилась в настоящий склад из 60 украденных вещей.