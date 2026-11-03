Квартира-склад: в Кемерове задержали дачного вора с 60 трофеями с дач

В Березовском задержали мужчину, который устроил настоящий марафон краж. За полгода он обчистил больше 20 дач и гаражей, а награбленное не продавал, а аккуратно складировал прямо у себя в квартире.

Как сообщает полиция Кузбасса, в дежурную часть поступило 21 заявление от владельцев дач и гаражных боксов. Люди возвращались на свои участки и обнаруживали, что пропали вещи.

– Сумма причиненного ущерба составила около 270 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сыщики вышли на след 32-летнего местного жителя и задержали его прямо в гаражном массиве. Выяснилось, что с июня по октябрь мужчина взламывал замки и забирался в дома и гаражи, когда хозяева уезжали. Из построек он выносил строительные инструменты, садовую и бензиновую технику, а также бытовую электронику.

Самое интересное вскрылось во время обыска. Мужчина не пытался сбыть краденое – его квартира превратилась в настоящий склад. Там нашли больше 60 наименований похищенного имущества. Сейчас в отношении задержанного расследуют уголовное дело о краже. Ему грозит до 5 лет колонии. Пока идет следствие, он находится под домашним арестом. Все изъятые вещи после завершения дела вернут владельцам.