Итог зверской истории: в Кузбассе осудили мать и отчима изувеченного мальчика

Центральный районный суд Прокопьевска во вторник, 3 ноября, вынес приговор отчиму и матери изувеченного подростка, сообщают объединённый пресс-центр судов Кузбасса, областная прокуратура и Следком.

– Суд признал Р. и Ч. виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы, Р. сроком 16 лет, а Ч. – 13 лет, – сказали в суде.

Кроме того, с отчима взыскали в пользу мальчика 1 млн рублей, с матери – 1,2 млн рублей.

Женщина вину не признала, заявляя, что просто состояла в отношениях с сожителем и не успела сообщить о его зверствах. Мужчина признал вину и заявил, что гнобил мальчика в воспитательских целях.

Суд установил, что отчим систематически избивал мальчика, а вместе с матерью они издевались над ним с особой жестокостью и даже пытались убить. В результате у малолетнего было неизгладимо обезображено лицо. Мужчину также уличили в хранении и продаже наркотиков и в том, что он заставлял их употреблять.

Прокуратура отмечает, что мальчик терпел издевательства как минимум с мая 2021 года по ноябрь 2024 года. Мать при этом, имея реальную возможность обратиться в правоохранительные органы или за медицинской помощью, продолжала бездействовать.

– Осуждённые по ходатайству органа следствия продолжают содержаться под стражей <...> По уголовному делу проведено более 30 судебных экспертиз, допрошено свыше 100 лиц. На основании заявления органов опеки женщина лишена родительских прав в отношении троих детей, – отмечает СК.

Приговор ещё не вступил в силу.

Ранее редакция VSE42.Ru подробно рассказывала о судьбе мальчика.