Аномальный ход температуры: Кузбассу грозит очень мерзкая погода

Стабильная, чистая погода в Кузбассе на этой неделе не ожидается, придётся и дальше страдать от слякоти и перепадов температур, рассказали сайту VSE42.Ru в Кемеровском гидрометцентре.

– Погода сохраняется неустойчивая. Будет аномальный ход температур. К вечеру – холоднее, чем утром. Если сейчас наблюдаем снег, то завтра он перейдёт в мокрый снег и снег с дождём, – сказали в гидрометцентре.

Минувшей ночью в Кузбассе холодало вплоть до –12°C. В ночь на среду похолодает до –1,–6°C, а днём 4 ноября ожидается +1,+6°C, местами 0,+5°C.

При жидких осадках прогнозируется опасный гололёд. На дорогах возможно образование корочки льда, потому автомобилистам нужно быть предельно осторожными. Кроме того, к выходным возможно усиление юго-западного ветра из-за прихода циклона – ожидается быстрая смена фронтальных разделов.

Синоптики резюмируют: неприятная слякоть сохранится в регионе всю неделю.