Стакан воды за 3 000: в Кемерове задержали рецидивиста-благодетеля

В Кемерове полицейские по горячим следам задержали рецидивиста, который ограбил пенсионерку. Как сообщает полиция Кузбасса, в дежурную часть отдела "Кировский" обратилась 73-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный похитил у нее из квартиры деньги.

– Сумма причиненного ущерба составила более 3 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи и грабежи 40-летний кемеровчанин.

Выяснилось, что злоумышленник встретил пенсионерку на улице и предложил помочь донести покупки до дома. Оказавшись в квартире, он заметил кошелек, который торчал из-под подушки на кровати. Мужчина попросил у женщины стакан воды. Когда она ушла на кухню, он вытащил бумажник и забрал деньги. На замечания пенсионерки он не реагировал и скрылся. Деньги потратил на алкоголь.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.