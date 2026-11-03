Шерегеш теперь арабский: подъёмники отошли компании из ОАЭ

ООО "Каскад Восток" – оператор канатных дорог на секторах А, Б и Ф на горе Зелёная в Шерегеше – отошло иностранной компании, следует из выписки Единого госреестра юридических лиц.

Так, если раньше организация принадлежала Татьяне Прокудиной – супруге основателя ГК "Каскад" Игоря Прокудина, – то с 1 июля единственным учредителем со стопроцентной долей значится Rocket Funds Investment in Commercial Enterprises and Management LLC. Офис компании находится в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

"Каскад Восток" обслуживает 13 подъёмников и поднимает 70% туристов в Шерегеше. В конце октября завершил строительство гондольной дороги "Центральная" в секторе Ф. Кроме того, располагает 60 км горнолыжных склонов, 14 снегоуплотнительными машинами и более чем 50 барами, ресторанами, отелями и прокатами на территории склонов.

Местные активисты и блогеры задаются вопросом, как отразится смена владельца на и без того заоблачных ценах в Шерегеше.

Напомним, компания уже несколько лет конфликтует с независимыми инструкторами, требуя с них гигантские взносы, причём этой осенью расценки стали ещё выше. В дело вмешивались ФАС и местные власти, но спор до сих пор не урегулирован.