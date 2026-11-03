"Распилила" миллионы рублей: в Кузбассе судят начальницу лесничества

В Кузбассе перед судом предстанут трое фигурантов громкого коррупционного дела. Главная обвиняемая – 36-летняя начальница территориального отдела по Беловскому лесничеству. Вместе с ней на скамью подсудимых сядут 46-летний директор коммерческой фирмы и 66-летний житель областного центра, который выступал посредником.

По данным областной прокуратуры и Следкома Кузбасса, с февраля по октябрь 2025 года лесничая получала от бизнесмена взятки. Общая сумма "подарков" достигла 3 миллионов рублей. Деньги передавали как лично, так и через посредника. Взамен женщина обещала не замечать нарушения лесного законодательства и не привлекать фирму к ответственности. Кроме того, она помогала бизнесмену без всяких торгов получить в аренду земельный участок и обещала общее покровительство.

– Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, – отметили в Следкоме Кузбасса.

В домах и на рабочих местах обвиняемых прошли обыски, во время которых изъяли важные документы и наличные.

– Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, – подчеркнули в Прокуратуре Кемеровской области.

Теперь расследование завершено. Все материалы с обвинительными заключениями передали в суд.

Ранее VSE42.RU сообщал, как в Кузбассе уже задерживали за взятки – тогда фигурантами стали начальник отдела Ростехнадзора и бизнесмены, платившие за формальные проверки.