Драчун в Кузбассе брутально избил бабушку и набросился на силовиков

В селе Ильинка Новокузнецкого округа жертвой систематического насилия стала 77-летняя бабушка. Изначально об этом рассказал блогер в своих соцсетях, призывая помочь женщине.

На опубликованном видео запечатлено, что у пенсионерки до крови разбито лицо, повреждены пальцы. Горожанка призналась, что изверг на этот раз таскал её по асфальту.

Во вторник, 3 ноября, областное МВД сообщает, что полицейские обратили внимание на запись и поехали разбираться, а драчун решил дать бой.

– Участковые уполномоченные полиции прибыли по указанному адресу и задержали 48-летнего подозреваемого, который попытался оказать сопротивление, – сказали в МВД.

Мужчину быстро скрутили. Выяснилось, что взрослый сын регулярно избивал мать и угрожал убийством. Бабушку госпитализировали, врачи диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

Садиста арестовали на 12 суток за сопротивление полиции. Также на него завели уголовное дело об угрозе убийством. Истязатель может сесть на семь лет.