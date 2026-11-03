Неугомонный кузбассовец лишился 3 авто из-за своей слабости

В Мариинске отправили на принудительные работы 35-летнего местного жителя, который упорно не желал отказываться от пьяной езды. Как рассказал представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, мужчина уже дважды получал судимость за управление машиной в нетрезвом виде, но снова сел за руль выпившим.

История началась в мае 2023 года, когда он пьяным катался по Чебулинскому округу. Тогда отделался десятью сутками ареста. Но уже через полгода снова попался – на этот раз еще и устроил ДТП. В феврале 2024 года суд дал ему 200 часов обязательных работ, забрал права на 1,5 года и конфисковал автомобиль Ford Focus.

Спустя время мужчина купил Nissan Bluebird Sylphy.

– И в конце апреля 2025 года в пгт. Тисуль снова при управлении автомобилем был остановлен с признаками алкогольного опьянения сотрудниками ГИБДД, – отметили в Мариинском городском суде.

Против него возбудили уголовное дело. Но еще до суда, в сентябре, он опять сел за руль после спиртного. В тот вечер он ехал в Тисульский округ вместе с женой и двумя детьми на кредитном Ford Focus. Машину остановили в деревне 2-я Пристань.

К тому моменту Тисульский суд уже назначил ему 1,5 года принудительных работ и забрал Nissan в доход государства. Теперь Мариинский суд, сложив все наказания, приговорил мужчину к 3 годам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты и запретом на управление транспортом на 4 года. Тот самый Ford Focus, купленный на общие с женой деньги, тоже конфисковали.

Мужчина пытался обжаловать приговор, но Кемеровский областной суд оставил его в силе.