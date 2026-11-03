Кемеровский "Антошка" меняется на глазах: когда завершится первый этап ремонта

В Кемерове полным ходом идет ремонт парка "Антошка". Как рассказал глава города Дмитрий Анисимов в своих соцсетях, работы выполняются в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Подрядчик уже отчитался о первых результатах. Подземные инженерные сети и ливневка полностью готовы. Благодаря этому после дождей на территории больше не будут скапливаться лужи.

Кроме того, рабочие уложили нижние слои основания под дорожки и поставили бордюры. Больше половины тротуарной плитки на аллеях уже уложено. Сейчас подрядчик завершает пешеходную зону вдоль улицы Мичурина, а также велодорожки.

Еще в парке установили новые опоры освещения. Осталось только смонтировать сами светильники – и гулять здесь станет гораздо комфортнее и безопаснее.

– До холодов нужно завершить основной объём работ первого этапа, – подчеркнул глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

В том числе установить ограждение набережной. Это станет базой для следующего этапа благоустройства, который стартует уже в новом сезоне.

В ноябре городские власти объявят аукцион на поиск подрядчика для второго этапа ремонта "Антошки". Также определят компанию, которая займется заменой освещения на Аллее Героев на Весенней. Всего в 2027 году в Кемерове планируют обновить 13 общественных пространств в разных районах.