Жительница Томска похудела до 36 килограммов после предательства жениха

28-летняя томичка два года назад из-за анорексии оказалась в больнице. При росте 170 сантиметров она весила 36 килограммов, у нее не было сил даже сделать шаг. А причиной тому стало предательство любимого человека.

Как рассказала девушка КП-Новосибирск, это были её первые отношения. которые продлились шесть лет. Молодой человек сразу стал с ней плохо обращаться – мог уехать надолго и резко перестать общаться, изменять, бить. Но девушка всё прощала и даже закрывала финансовые потребности любимого: продала бабушкину квартиру, чтобы содержать его, купить машину и вложиться в его бизнес.

Между тем, у сибиряки на нервной почве резко ухудшилось физическое состояние.

– Я просто перестала есть: думала, что все будет нормально, ну, подумаешь, похудею. А организм просто в какой-то момент перестал воспринимать еду: у меня началась тошнота, рвота, – вспоминает девушка.

Отношения закончились, когда девушка дошла до предела истощения и загремела в больницу в весе чуть больше 30 килограммов. Она не могла есть, ходить, жизнь ей продляли капельницы, болело все тело, даже кожа: на солнце она сильно краснела. Но постепенно молодой организм стал восстанавливаться, возможность питаться вернулась, а вместе с ней – и силы.

А что же бывший парень? Когда девушке стало полегче, она обратилась в суд, чтобы экс-ухажер вернул деньги.