Искали шесть дней: где в Кузбассе нашли подростка-беглеца

Юноша, шесть дней назад пропавший в Кемерове, был найден совсем в другом городе, сообщает вечером в понедельник областное МВД.

– Сегодня в ходе поисковых мероприятий школьник был обнаружен оперуполномоченными уголовного розыска в Прокопьевске, – сказали в полиции.

По предварительным данным, никто ничего незаконного с парнем за время его бегства не совершил.

Указанный подросток уже неоднократно сбегал в Прокопьевске, теперь – в Кемерове. С чем это связано, стражи порядка не раскрывают.

Ранее редакция VSE42.Ru рассказывала, как сложилась жизнь изувеченного мальчика из Прокопьевска и что с отчимом-наркоманом.