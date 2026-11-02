В кузбасской мэрии вскрыли дерзкую аферу на миллионы – кого арестовали

В Осинниках арестовали бывшего директора водоканала по делу о мошенничестве в составе группы, сообщают в понедельник областные МВД и Следком. Также фигурантами стали бывший заместитель мэра и двое бывших директоров муниципального казённого учреждения ЖКХ.

По версии следствия, в 2019 году мэрия Осинников заключила договор с водоканалом на обслуживание сетей холодной воды. Организация по контракту обязывалась ремонтировать трубы за свой счёт, а чиновники провернули дерзкую схему.

– Должностные лица администрации и руководитель коммерческой организации в нарушение требований указанного соглашения заключили муниципальные контракты на приобретение различного оборудования для работы сетей, – сообщает СК.

В результате из городской казны утекли 12 млн рублей.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" (15 эпизодов).

В 2019 году мэром Осинников был Игорь Романов. В октябре 2025 года, спустя 13 лет в должности, Романов внезапно уволился, а через два дня уже был в СИЗО по обвинению в мошенничестве с социальным жильём (29 эпизодов).