Один человек погиб и более 60 травмированы: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

С 26 октября по 1 ноября сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли 4 641 нарушение правил дорожного движения: 213 – среди пешеходов, 4 428 – среди водителей.
- 152 водителя отстранены от управления за нетрезвую езду или отказ от освидетельствования;
- 237 – попались на езде без прав;
- 117 – выехали на встречную полосу там, где это запрещено;
- 170 – нарушили правила перевозки детей;
- 264 – нарушили правила пользования ремнём безопасности или мотошлемом;
- 136 – нарушили правила проезда перекрёстков;
- 143 – проехали на запрещающий сигнал светофора;
- 275 – не пропустили пешехода.
Произошло 47 ДТП, в которых 1 человек погиб и 64 травмированы.
Во время смены сезонов дорожные условия непредсказуемы. Частым нарушением ПДД становится управление автомобилем с нечитаемыми госзнаками и грязными фарами.
По закону, госномер признаётся нечитаемым, если с 20 метров в тёмное время суток не видно хотя бы одного символа сзади, а в светлое – сзади или спереди. Плохая погода при этом не смягчает ответственность. Штраф за нарушение – 500 рублей.
Также положен штраф в 500 рублей за управление автомобилем с грязными или неработающими световыми приборами.
Рекомендуется регулярно протирать фары и фонари, наружные зеркала, стёкла и госномера. А лучше всего – своевременно мыть автомобиль.
При надзоре за дорогой Белово – Гурьевск – Салаир инспекторы ДПС остановили ВАЗ 2110. От водителя пахло алкоголем, а в салоне находились дети дошкольного возраста, перевозившиеся не по правилам.
Алкотестер выявил у 34-летнего мужчины алкогольное опьянение. При этом в апреле 2024 года он уже попадался на повторной пьяной езде. Водительских прав у автомобилиста вообще никогда не было.
На водителя составлены административные материалы, а также возбуждено уголовное дело.
Машина задержана на специализированную стоянку.
Видеорегистраторы, установленные во всех патрульных машинах и на самих инспекторах, регистрируют всё происходящее и будут служить доказательством попытки дать взятку.
Госслужащий не имеет права принимать от гражданских лиц никакие предметы, деньги и прочее, а значит, любое покушение на это будет считаться попыткой подкупа.
Дача взятки должностному лицу – это уголовная статья, по которой грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.
Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей соблюдать ПДД, а также не предлагать должностным лицам взятку.
Водителям напомнили о необходимости обязательного использования детских удерживающих устройств при перевозке детей.
В ходе рейда были выявлены нарушители требований к перевозке детей. Водителям грозит штраф в размере 5 000 рублей.
Детей младше 7 лет в легковом автомобиле нужно перевозить только с помощью детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту. Детей в возрасте от 7 до 12 лет на заднем сидении легкового автомобиля допустимо перевозить с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье – только с удерживающими устройствами.
Инспекторы провели профилактические беседы с учениками разных классов МБОУ "Трещинская СОШ". С младшими ребятами разобрали дорожные ловушки, которые особенно актуальны в межсезонье. Отдельный акцент сделали на важности использования световозвращающих элементов в тёмное время суток и в пасмурную погоду.
С ребятами постарше обсудили последствия управления без прав. Подросткам разъяснили, что это не только серьёзная административная ответственность, но и огромный риск для жизни и здоровья.
Инспекторы остановили мопед "Альфа", которым управлял 16-летний подросток. В присутствии родителей на юношу составили протокол за езду без прав.
На мать составлены протоколы о передаче управления лицу без прав (штраф 30 000 рублей) и неисполнение родительских обязанностей (штраф до 2 000 рублей).
Мопед помещён на специализированную стоянку.