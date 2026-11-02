Один человек погиб и более 60 травмированы: еженедельная сводка Госавтоинспекции Кузбасса

Во время смены сезонов дорожные условия непредсказуемы. Частым нарушением ПДД становится управление автомобилем с нечитаемыми госзнаками и грязными фарами.

По закону, госномер признаётся нечитаемым, если с 20 метров в тёмное время суток не видно хотя бы одного символа сзади, а в светлое – сзади или спереди. Плохая погода при этом не смягчает ответственность. Штраф за нарушение – 500 рублей.

Также положен штраф в 500 рублей за управление автомобилем с грязными или неработающими световыми приборами.

Рекомендуется регулярно протирать фары и фонари, наружные зеркала, стёкла и госномера. А лучше всего – своевременно мыть автомобиль.