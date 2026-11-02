В Кузбассе продают кинотеатр за один рубль – подробности

В Прокопьевске выставили на торги кинотеатр имени Островского, который находится на улице Артёма, 6. Здание построили в 1932 году. Его площадь составляет 3 448,5 квадратного метра, а площадь земельного участка – 5 488 квадратных метров, сообщает мэрия Прокопьевска.

Приём заявок на участие в торгах начнётся 3 ноября 2026 года. Начальная цена объекта – всего один рубль.

У здания есть статус культурного наследия, поэтому новый владелец не сможет свободно менять его внешний и внутренний облик.

– Важные условия: сохранению подлежат экстерьеры и интерьеры здания, бульвар и скульптура Н.Островского рядом с кинотеатром, – подчеркнули в администрации города.

Для потенциального инвестора предусмотрена возможность воспользоваться государственной программой льготного кредитования.

Напомним, ранее в Кузбассе уже выставляли на торги исторические здания. Так, например, в Новокузнецке продавали купеческий дом за 1 рубль.