Дед Коля не дожил до суда: фигурант дела о суррогате, унёсшем 45 жизней, умер в СИЗО

Мужчины обвиняли в торговле суррогатным спиртом, от которого в Ленинградской области погибли 45 человек – 35 из них в деревне Гостицы под Сланцами, сообщает редакция "КП-Петербург".

По версии следствия, метанол попал к подпольщикам со склада в Трубниковом Бору, где по госконтракту хранили изъятый контрафакт. Весной 2025 года сотрудникам перестали платить зарплату – и они вынесли спирт, перепродав его давним торговцам левым алкоголем. Те разбавляли его водой в гараже, переливали в мелкую тару и развозили по региону. С мая по август, пока не погибли люди, группа успела сбыть больше 20 тысяч литров на 6,5 миллиона рублей.

Жертвами стали не маргиналы: отраву продавали под легендой "спирт с завода чище магазинной водки" – покупали её и вахтовики, и кассиры.

Погибших могло быть больше, говорит следователь Ирина Клементьева: вторую бочку метанола сбытчики не тронули – спирт в ней был подкрашен в зелёный цвет.

На скамье подсудимых шесть человек. Отдельно судят дефектолога местного детского сада: днём она занималась с детьми, вечерами развозила канистры. Вину она не признаёт.