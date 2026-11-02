В Кузбассе спасли мемориал военнопленным: почему его хотели снести и что решили власти

В Новокузнецке не стали сносить памятник венгерским военнопленным, который находится в Орджоникидзевском районе на улице Сухая Речка. Мемориал сначала попал в список на демонтаж, но в последний момент его оттуда убрали. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на мэрию.

Выяснилось, что памятник стоит на месте и выглядит нормально. Вот только документов, подтверждающих законность его установки, у властей нет. И точное место захоронения, которому он посвящен, неизвестно.

По данным издания, история началась 19 января, когда администрация подписала распоряжение о сносе самовольно размещенных объектов. Убрать мемориал планировали до 1 июля. Но в марте появились бумаги о владельце памятника, вопрос заново рассмотрела комиссия, и 12 марта его исключили из списка на снос.

При этом культурной ценностью памятник так и не признали. Весной 2025 года комиссия заключила, что исторической и художественной ценности у него нет, и в официальном реестре объектов наследия его тоже нет.

С землей под мемориалом тоже все сложно: участок не сформирован, на кадастровом учете не стоит, а права на него не зарегистрированы. В архивах не нашлось ни сведений о создании памятника, ни карт с точным расположением могил военнопленных.

Специалисты предполагают, что мемориал может стоять на месте кладбища лагерного отделения № 9 возле бывшего села Байдаевка. По данным архивов, там похоронен 321 человек, но их национальность в документах не указана. Так что точно сказать, лежат ли под памятником именно венгерские военнопленные, нельзя.

Отдельный вопрос – международное соглашение между Россией и Венгрией о воинских захоронениях. При подготовке первого распоряжения о сносе его положения не учитывали. Сейчас администрация уже написала в Национальный центр исторической памяти при президенте РФ, чтобы узаконить размещение мемориала.

Ухаживать за памятником продолжают: весной и осенью его убирают, косят траву и моют. В мэрии утверждают, что обращений от граждан или представителей Венгрии по поводу сохранения мемориала не поступало.