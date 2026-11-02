Мясорубка на рельсах: в Кузбассе электровоз сбил пешехода

В Кузбассе выясняют обстоятельства ЧП на железной дороге, где пострадал человек. Как сообщают Восточное МСУТ СК России и транспортная полиция, по факту случившегося проводят доследственную проверку. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По предварительным данным, вечером 1 ноября на перегоне между станциями Обнорская и Водный электровоз травмировал 52-летнего мужчину. Он находился слишком близко к путям и не заметил приближающийся поезд.

– Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, – отметили в Восточном МСУТ СК России.

С множественными травмами пострадавшего доставили в больницу.

Сейчас на месте работают следователи-криминалисты и оперативная группа транспортной полиции. Специалисты выясняют все детали и причины произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение, а собранные материалы передадут в Восточное межрегиональное следственное управление.