Дроны облетели тысячи участков в Кузбассе с важной целью – подробности

С апреля по октябрь 2026 года государственные инспекторы Росреестра Кузбасса провели аэрофотосъёмку 4586 участков общей площадью 2735 гектаров. Работы проходили в Кемеровском и Новокузнецком муниципальных округах.

– Аэрофотосъемка позволяет получать актуальные сведения о фактическом состоянии и использовании земель, о границах участков и расположенных на них объектах, – сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу.

С 1 октября в России изменились правила федерального земельного контроля. Теперь признаки возможных нарушений, зафиксированные автоматическими техническими средствами с фото – и видеосъёмкой, в том числе беспилотниками, могут стать основанием для проведения контрольного мероприятия.

В поле зрения инспекторов могут попасть участки, фактические границы которых расходятся со сведениями Единого государственного реестра недвижимости и затрагивают государственные или муниципальные земли. Также поводом для проверки могут стать незаконные постройки, захламление территории, зарастание и другие признаки неиспользования земли.

При этом автоматического наказания за то, что попало на снимки, не последует. Данные с БПЛА могут стать только поводом для проверки, в ходе которой специалисты должны установить все обстоятельства возможного нарушения.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, с какими вопросами кузбассовцы чаще всего обращались к Росреестру.