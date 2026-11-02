"Инфаркт водителя": на кузбасской дороге появился ребёнок-призрак

В микрорайоне Старобелово в Белове кто-то оригинально оформил уличную колонку – теперь она похожа на силуэт маленького ребенка. Конструкцию обернули тканью, а сверху надели на нее шапку. Жуткую фотографию опубликовали в соцсетях.

– В Старобелово нарядили колонку перед пешеходным, – говорится в публикации.

По словам местных жителей, колонка находится на перекрёстке улиц Пушкина и Северной, недалеко от магазина "Ученик".

В комментариях одна из женщин призналась, что сначала подумала, будто публикация будет посвящена девочке, оставшейся ночью у дороги:

– Я когда в первые увидела это фото в группе в Максе подумала пост будет про девочку, которая одна ночью стоит у дороги.

Другая пользовательница описала свои впечатления так:

– И смех, и грех, вроде и прикольно и в тоже время пугающе.

Ещё одна женщина тоже призналась, что испугалась, когда увидела одинокий силуэт:

– Я тоже испугалась, когда увидела. Первая мысль, почему такой маленький ребенок, находится один возле дороги и вечером, когда уже темно. Жуть короче.

– Пипец, слов нет, инфаркт водителя, – оставил свой комментарий другой кузбассовец.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что на кузбасских дорогах творится снежный ад.