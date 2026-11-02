Простой анализ помог кузбассовцу опередить рак на 4 года

В Новокузнецке обычная диспансеризация обернулась спасением жизни. Врачи вовремя заметили тревожные сигналы у 68-летнего мужчины и не дали болезни перейти в запущенную стадию.

Всё произошло в отделении медицинской профилактики городской клинической больницы. Пациент пришёл на осмотр, чувствовал себя абсолютно нормально и на урологию не жаловался. Однако лабораторный анализ крови на ПСА показал 14,2 нг/мл при норме до 4,5. Это стало первым звоночком.

Медики не стали тянуть. Уже 3 октября лаборатория передала результаты терапевту. В тот же день мужчине позвонили, а на следующее утро пригласили на дополнительный приём. Там ему спокойно и корректно объяснили, что происходит.

Затем пациента осмотрел уролог. Во время обследования он нащупал плотный узел. Чтобы убедиться в диагнозе, врачи назначили МРТ малого таза с контрастом.

– В итоге подтвердился онкологический диагноз, – пояснили в Новокузнецкой городской клинической больнице.

Сейчас новокузнечанин уже получает необходимое лечение и находится под присмотром специалистов. По словам врачей, если бы мужчина не пошёл на диспансеризацию, болезнь проявила бы себя только через 2–4 года. К тому моменту опухоль выросла бы за пределы капсулы и дала метастазы. Так что именно время, потраченное на обычную проверку здоровья, спасло ему жизнь.