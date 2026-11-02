Экс-зама Филармонии Кузбасса судят за 13 преступлений: подробности

Бывшая заместительница директора Филармонии Кузбасса скоро окажется на скамье подсудимых. Как сообщают Следком и прокуратура Кузбасса, расследование ее дела наконец завершено.

По данным ведомств, женщину обвиняют сразу в 13 эпизодах получения взяток. По версии следствия, с сентября 2021 по ноябрь 2025 года она брала деньги от бизнесменов и коммерческих организаций. Общая сумма "подарков" превысила 2,5 миллиона рублей. Взамен она обещала общее покровительство, а также помогала заключать выгодные договоры на проведение мероприятий и предоставление разного технического оборудования для филармонии.

– Преступления выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Оперативную поддержку также оказывали полицейские из управления по борьбе с экономическими преступлениями.

Следователи собрали достаточно доказательств, так что материалы уже ушли в суд. Теперь экс-заму директора грозит до 12 лет колонии.