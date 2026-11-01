Очевидцы: в Кузбассе загорелась школа

Днём в воскресенье, 1 ноября, в Междуреченске загорелась школа №19, сообщают подписчики паблика "Типичный Междуреченск".
Судя по опубликованным кадрам, к школе приехали пожарные расчёты.
Комментаторы сообщают о подозрительных подростках.
– Выбегала толпа подростков. Что-то как-то сломалось или взорвалось, и эта толпа выбежала. Человек 10, – сказала горожанка.
Жители соседних домов указывают, что чувствуют жуткий едкий запах.
– На балкон сейчас вышла, едкий запах стоит, видать дым. Глаза режет сильно аж, – беспокоится жительница.
Также сообщают, что огонь потушили, на место приехали стражи порядка.
Напомним, школу №19 в Междуреченске признали аварийной в декабре прошлого года и закрыли. Начальные классы были переведены в здание бывшего детского сада № 9, а с пятого по одиннадцатый классы – в школу № 1.