Происшествия

Очевидцы: в Кузбассе загорелась школа

В Междуреченске произошло огненное ЧП в средней школе, сообщают пользователи соцсетей.

Днём в воскресенье, 1 ноября, в Междуреченске загорелась школа №19, сообщают подписчики паблика "Типичный Междуреченск".

Судя по опубликованным кадрам, к школе приехали пожарные расчёты.

Комментаторы сообщают о подозрительных подростках.

– Выбегала толпа подростков. Что-то как-то сломалось или взорвалось, и эта толпа выбежала. Человек 10, – сказала горожанка.

Жители соседних домов указывают, что чувствуют жуткий едкий запах.

– На балкон сейчас вышла, едкий запах стоит, видать дым. Глаза режет сильно аж, – беспокоится жительница.

Также сообщают, что огонь потушили, на место приехали стражи порядка.

Напомним, школу №19 в Междуреченске признали аварийной в декабре прошлого года и закрыли. Начальные классы были переведены в здание бывшего детского сада № 9, а с пятого по одиннадцатый классы – в школу № 1.

Фото: тг / Типичный Междуреченск Мыски Новости????
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