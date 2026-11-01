Легендарный магазин закрылся в центре Кемерова, помещение продают

Торговую площадь на улице Дзержинского, 20 в Кемерове – недалеко от швейки – продают за 24,7 млн рублей, сказано в объявлении на популярном сайте. До недавнего времени там работал обувной магазин "Валенти".

– Последние 25 лет в помещении находился легендарный обувной магазин "Валенти". Причина закрытия торгового объекта не связана с финансовыми показателями, – сказано в описании.

Одним лотом продаются два помещения на первом и цокольном этажах общей площадью более 770 квадратных метров. Также предлагается присоединить соседнюю квартиру справа площадью около 60 квадратов.

– Площадка универсальна, имеет гибкую конфигурацию и может быть разделена на два или три помещения с организацией отдельных входов со стороны фасада, – указывает продавец.

Он обещает гигантский поток людей, который исторически сформировался в этом месте за 65 лет.

Напомним, в Кемерове также продают ТЦ "Вселенная" за 400 млн рублей и многострадальную "Лапландию" за 2 млрд рублей.