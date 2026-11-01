Ущерб на 11 млн: десятки кузбассовцев стали жертвами аферы за несколько дней

За прошедшую неделю в Кузбассе появилось 40 новых жертв дистанционного мошенничества, ущерб превысил 11,1 млн рублей рублей, сообщает в воскресенье областная прокуратура. Самая крупная афера – на 2,7 млн рублей.

21 человек стал жертвой незаконных списаний с банковских счетов, в том числе через оформление кредитов. Трое поплатились за попытку заняться инвестициями. Восемь обмануты лжесиловиками. Шестеро разместили объявления в сети и повелись на развод. Ещё двое – доверились сообщению в соцсетях со взломанного аккаунта знакомого.

Прокуратура подчёркивает, что дистанционные махинаторы разнообразят свой репертуар.

– Зачастую телефонные аферисты не ограничиваются банальными просьбами "перевести деньги на безопасный счёт". Иногда они разыгрывают перед жертвами настоящие остросюжетные драмы, втягивая людей в опасные игры, которые могут закончиться реальным тюремным сроком, – сказали в ведомстве.

Надзорный орган призывает не верить незнакомцам в мессенджерах, особенно если выдают себя за стражей порядка.