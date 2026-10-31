Снова исчез: в Кемерове пропал подросток Захар Заяц – полиция объявила розыск

В Кемерове пропал 14-летний Захар Кузнецов (Заяц). С 27 октября 2026 года его местонахождение неизвестно. По данным правоохранителей, мальчик может находиться в любом городе Кузбасса.

Напомним, это уже второй подобный случай за осень: в сентябре Захара разыскивали в Прокопьевске. Теперь поисками занимается отдел полиции «Ленинский» УМВД России по Кемерову.

Приметы подростка: рост около 160 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы. В день исчезновения он был одет в черные джинсы и темно-синюю куртку.

- Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Захара Кузнецова, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-39-91-08, 31-84-00, - сообщает ведомство.

Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее о пропаже мальчика сообщали волонтёры поискового отряда "ЛизаАлерт".