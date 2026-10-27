Подросток Захар Заяц опять пропал – на этот раз в Кемерове

В Кузбассе снова бесследно исчез подросток. Недавно такое с ним уже случалось, причём в другом городе.
В Кемерове объявлен пропавшим 15-летний Захар Кузнецов (Заяц), сообщает во вторник, 27 октября, поисковый отряд "ЛизаАлерт".
– С 27 октября 2026 года его местонахождение неизвестно, – сказано в ориентировке.
Подчёркивается, что подросток может находиться в любом другом городе.
Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза. Был одет в серую кофту и чёрные джинсы.
Готовые помочь с поисками могут звонить на 8-905-949-51-64 (Елена "Тайга").
В начале сентября подросток пропадал в Прокопьевске.