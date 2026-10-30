Забил человека молотком в подсобке: чем закончилась история с подростком-убийцев в Якутии

Никто из сотрудников и клиентов не слышал, что происходило за закрытыми дверьми подсобки. Когда молодого человека нашли лежащим на полу, было уже поздно, сообщает КП-Якутия.

Трагедия произошла вечером 30 мая 2026 годапосле конфликта между подростками. Во время ссоры один из них схватил строительный молоток и нанес своему коллеге не менее 16 ударов по голове и другим частям тела. Парень умер от полученных повреждений там же – причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма.

– Подросток, который напал на коллегу, ушел с работы сразу после случившегося. Следователи быстро установили, что именно он причастен к смерти молодого человека. Тогда суд взял его под стражу. Во время разбирательства парень признал вину лишь частично. Он настаивал, что напал на коллегу в состоянии аффекта, – сообщает издание.

Подростку назначили пять лет лишения свободы в воспитательной колонии. Помимо этого, суд постановил взыскать в пользу отца погибшего два миллиона рублей за причиненный моральный вред.