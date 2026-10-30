Снег и гололедица: какой будет погода в Кузбассе в последний день октября

В последний день октября погода в Кузбассе будет облачной. Ночью и днем синоптики прогнозируют снег, местами мокрый, а на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

По данным специалистов, ночью в регионе температура воздуха будет колебаться от – 4 до +1 градуса. Днем столбики термометров покажут от – 2 до +3 градусов. Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит 3-8 м/с, однако местами порывы могут достигать 14 м/с.

– Облачно. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днем умеренный снег, мокрый снег. Местами гололедные явления, гололедица, – говорится в прогнозе.

В Кемерове ночью ожидается от 0 до – 2 градусов, днем – от 0 до +2. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. В столице региона будет облачно: ночью пройдет небольшой снег, днем – умеренный, местами с мокрым снегом. На дорогах также возможна гололедица.