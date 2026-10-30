В Кузбассе пенсионерка выполнила просьбу умершей сестры и попала под суд

В Берёзовском 68-летняя пенсионерка выслушала приговор за то, что сняла 1,15 млн рублей с карты своей умершей сестры. Женщина уверяла, что делала это по просьбе родственницы, но суд ей не поверил.

История произошла в конце мая 2025 года. Буквально через два дня после смерти сестры пенсионерка начала снимать деньги с ее карты. Всего за пару дней она вытащила 1 миллион 150 тысяч рублей. Деньги она забирала пятью частями в банкоматах ВТБ и Сбербанка.

В суде женщина объяснила свой поступок тем, что сестра еще при жизни просила ее об этом. Якобы деньги пошли на похороны и благоустройство могил родственников. Но суд эти оправдания отмел.

Дело в том, что после смерти человека его деньги и имущество достаются наследникам. В этом случае единственным наследником был сын умершей. И он точно не разрешал тете снимать деньги с маминой карты. Поэтому поступок пенсионерки расценили как кражу в особо крупном размере.

При вынесении приговора суд учел возраст женщины, ее проблемы со здоровьем, третью группу инвалидности, отсутствие судимостей, а также то, что 750 тысяч рублей она вернула добровольно.

– Женщине назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, – пояснили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Кроме того, ей придется отдать сыну умершей еще 400 тысяч рублей в счет погашения остатка долга.

Приговор пока не вступил в силу.