В Кузбассе пенсионерка выполнила просьбу умершей сестры и попала под суд

Пенсионерка из Кузбасса потратила больше миллиона рублей с чужого счета. Суд счел это кражей, а не помощью с похоронами.
В Берёзовском 68-летняя пенсионерка выслушала приговор за то, что сняла 1,15 млн рублей с карты своей умершей сестры. Женщина уверяла, что делала это по просьбе родственницы, но суд ей не поверил.
История произошла в конце мая 2025 года. Буквально через два дня после смерти сестры пенсионерка начала снимать деньги с ее карты. Всего за пару дней она вытащила 1 миллион 150 тысяч рублей. Деньги она забирала пятью частями в банкоматах ВТБ и Сбербанка.
В суде женщина объяснила свой поступок тем, что сестра еще при жизни просила ее об этом. Якобы деньги пошли на похороны и благоустройство могил родственников. Но суд эти оправдания отмел.
Дело в том, что после смерти человека его деньги и имущество достаются наследникам. В этом случае единственным наследником был сын умершей. И он точно не разрешал тете снимать деньги с маминой карты. Поэтому поступок пенсионерки расценили как кражу в особо крупном размере.
При вынесении приговора суд учел возраст женщины, ее проблемы со здоровьем, третью группу инвалидности, отсутствие судимостей, а также то, что 750 тысяч рублей она вернула добровольно.
– Женщине назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, – пояснили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
Кроме того, ей придется отдать сыну умершей еще 400 тысяч рублей в счет погашения остатка долга.
Приговор пока не вступил в силу.