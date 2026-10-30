Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах

По данным ЦБ, общерыночный объём средств на накопительных счетах в сентябре вырос на 63 млрд рублей (+0,6%) и превысил 10,7 трлн рублей. С начала года прирост составил порядка 1,5 трлн рублей (17%).

Одной из причин роста интереса к накопительным счетам является точечные повышения ставок. Так, ВТБ заявил о повышении ставок по накопительному счёту с 1 ноября для новых клиентов и действующих клиентов, у которых за последние полгода не было крупных остатков на накопительных счетах и срочных вкладах.

– Ключевая ставка пока остаётся в двузначных значениях, и это позволяет предлагать клиентам доходность по накопительным продуктам. Они остаются для россиян драйвером роста даже при постепенном снижении ключевой ставки, – отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках к концу сентября 2026 года превысила 13%.

Общий объём розничных сбережений россиян в банках за девять месяцев 2026 года увеличился на 2% (+1,6 трлн рублей) и превысил 67,4 трлн рублей, при этом почти весь прирост – около 94% – обеспечили накопительные счета.