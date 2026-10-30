Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7%

В третьем квартале 2026 года банк заработал 182,3 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала 24,8% против 14,5% годом ранее. По итогам девяти месяцев рентабельность капитала составила 19,1% по сравнению с 18,6% за аналогичный период 2025 года.

Как отметил первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов, ключевым фактором роста операционных доходов стало восстановление чистой процентной маржи, обеспечившее рост чистых процентных доходов в 2,3 раза.

По словам Пьянова, банк продолжает смещать фокус в сторону корпоративного кредитования, что позволяет эффективнее использовать капитал. Он подтвердил прогноз по чистой прибыли группы на 2026 год в размере 600 млрд рублей.

Активы группы ВТБ на 30 сентября 2026 года составили 39,1 трлн рублей, увеличившись на 6% с начала года. Совокупный кредитный портфель вырос на 6,3%, до 26,0 трлн рублей. При этом кредиты физлицам сократились на 5%, до 6,9 трлн рублей, а кредиты юрлицам выросли на 11,2%, до 19,1 трлн рублей. В результате доля розницы в совокупном кредитном портфеле снизилась до 27% с 30% на конец 2025 года.

Совокупные средства клиентов группы увеличились на 1,7%, до 28,4 трлн рублей. Средства юридических лиц выросли на 4,3%, до 14,5 трлн рублей, средства физических лиц сократились на 0,8%, до 13,9 трлн рублей. Соотношение кредитов и средств клиентов составило 86,8% против 83,2% на конец 2025 года.

Показатели достаточности капитала банка выросли на 0,7–0,9 п.п. с начала года и превышают регуляторные минимумы: норматив Н20.0 на 1 октября составил 10,5% при минимуме 10,0%, Н20.1 – 7,1% при минимуме 6,5%, Н20.2 – 8,6% при минимуме 8,0%.