Покупают в 8 раз чаще: что стало хитом продаж у кемеровчан

В Кемерове люди все чаще отказываются от покупки новой мебели в пользу вещей с историей. Специалисты Авито проанализировали третий квартал 2026 года и выяснили, что винтаж и ресейл в городе переживают настоящий бум.

По всей стране интерес к антиквариату вырос почти на 50%. В Кемерове тренд еще заметнее: семь из десяти покупок мебели и декора приходятся на вещи "с рук". Кровати, диваны, кухонные гарнитуры и даже светильники горожане охотно берут у других людей, а не в магазинах. Продажи освещения на вторичном рынке подскочили на 41%, а предметов интерьера – на 35%.

Но самое интересное происходит с винтажем. Ковры и текстиль в этой категории стали покупать в восемь раз чаще, чем год назад. Вазы, зеркала в старых рамах, статуэтки и постеры разлетаются в 5,5 раза быстрее. Спрос на винтажное освещение вырос в 3,5 раза.

В мебели кемеровчане тоже выбирают ретро. Шкафы, комоды и стеллажи покупают в 3,5 раза чаще. Столы и стулья – в два раза. В моде стили баухаус и шинуазри.

Отмечается, что винтаж перестал быть чем-то нишевым. Люди учатся ценить вещи с историей, а мебель становится частью личного стиля. Поэтому спрос на такие товары будет только расти.