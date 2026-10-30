В Кузбассе подростки взломали и обокрали дом ради еды

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело о краже имущества из дачного домика. Как сообщает Следком Кузбасса, фигурантами стали двое несовершеннолетних 16 и 17 лет. Их подозревают в краже с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, 23 сентября 2026 года подростки взломали замок на входной двери частного дома и пробрались внутрь. Оттуда они забрали электрические приборы. Парни попытались сбыть технику в комиссионный магазин, но им отказали.

– Тогда фигуранты продали похищенное прохожему за 1100 рублей. Вырученные деньги потратили на продукты питания и личные нужды, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Собственник, обнаружив пропажу, сообщил в полицию. Подозреваемых нашли быстро. Следователю они признались, что были уверены в своей безнаказанности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.