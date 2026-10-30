Иски на 400 тысяч: в Кузбассе наказали неаккуратных зэков

Суды Кемеровской области с начала года взыскали с осужденных 410 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Кузбассу, эти деньги пойдут на компенсацию расходов за оперативно-розыскные мероприятия и восстановление поврежденного оборудования.

По данным ведомства, всего суды удовлетворили 70 исков от регионального управления ФСИН и подведомственных учреждений. Одни нарушители скрывались от отбывания наказания в колонии-поселении или от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Из-за этого их приходилось разыскивать и задерживать.

Другие осужденные, которые отбывали наказание, ломали технические средства, использовавшиеся для контроля за соблюдением ограничений. Также они портили вещевое имущество.

– Затраты на эти мероприятия финансировались из федерального бюджета, – отметили в ГУ ФСИН по Кузбассу.

Теперь сотрудники юридической службы ГУФСИН через суд добиваются возмещения затрат в соответствии с законодательством. Работа по взысканию ущерба продолжается, а исполнение решений находится на контроле руководства регионального ГУФСИН.