Кузбасских аграриев поймали на серьезных нарушениях с пестицидами

Россельхознадзор вынес предостережение сельхозпредприятию из Яшкинского округа Кузбасса. 23 октября Сибирское межрегиональное управление ведомства уведомило аграриев о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Проблемы вскрылись в ходе мониторинга системы ФГИС "Сатурн". Специалисты установили, что предприятие пренебрегало регламентами использования химикатов. В частности, при обработке картофеля и пшеницы дозировка пестицидов оказалась меньше минимально допустимых значений, прописанных в Государственном каталоге.

– Кроме того, на рапсовых полях нарушен регламент опрыскивания, а на участках с черным паром использован недействующий пестицид "Суховей", – говорится в сообщении.

Эти факты указывают на признаки нарушения закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами". Предприятию рекомендовано строго соблюдать регламенты применения препаратов и нормы законодательства при производстве сельхозпродукции.