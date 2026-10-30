ИИ за нас или против нас? Жителей Кузбасса приглашают высказаться о нейросетях

Народный фронт Кузбасса запустил всероссийский опрос, посвященный использованию искусственного интеллекта. Жителей региона просят поделиться своим мнением о нейросетях. Ответы помогут организаторам понять, какую реальную пользу приносят эти технологии, с какими проблемами сталкиваются люди и что нужно изменить.

Организаторы хотят узнать, пользуются ли кузбассовцы нейросетями сами или сталкиваются с ИИ в банках, поликлиниках и других организациях. Также важно понять, доверяют ли люди автоматическим решениям, встречались ли с ошибками алгоритмов или мошенничеством с использованием новых технологий.

– Нам важно мнение каждого, в том числе тех, кто совсем не пользуется ИИ, – подчеркнули в Народном фронте.

Опрос анонимный, заполнение займет около 20 минут. Пройти его можно до 20 ноября.

Пройти опрос можно по ссылке.