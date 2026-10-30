ИИ за нас или против нас? Жителей Кузбасса приглашают высказаться о нейросетях

Народный фронт Кузбасса приглашает жителей региона принять участие во всероссийском опросе об использовании искусственного интеллекта.
Народный фронт Кузбасса запустил всероссийский опрос, посвященный использованию искусственного интеллекта. Жителей региона просят поделиться своим мнением о нейросетях. Ответы помогут организаторам понять, какую реальную пользу приносят эти технологии, с какими проблемами сталкиваются люди и что нужно изменить.
Организаторы хотят узнать, пользуются ли кузбассовцы нейросетями сами или сталкиваются с ИИ в банках, поликлиниках и других организациях. Также важно понять, доверяют ли люди автоматическим решениям, встречались ли с ошибками алгоритмов или мошенничеством с использованием новых технологий.
– Нам важно мнение каждого, в том числе тех, кто совсем не пользуется ИИ, – подчеркнули в Народном фронте.
Опрос анонимный, заполнение займет около 20 минут. Пройти его можно до 20 ноября.
Пройти опрос можно по ссылке.