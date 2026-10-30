"Убогие рабы": российские звёзды бросились защищать девочку-вундеркинда из Кузбасса

Девятилетняя гимнастка из Новокузнецка внезапно прославилась в иностранной соцсети после публикации видеоролика со спортивной площадки во дворе дома.

На записи девочка-вундеркинд показала запредельное мастерство, которому позавидует большинство взрослых: она виртуозно крутит "солнышко" на турнике и уверенно перелетает с одной перекладины на другую. Уже одно это само по себе может вызвать восхищение, но затем ситуация получает неожиданное развитие: мальчики, которые играли рядом, стали целенаправленно пинать мяч прямо в девочку, стараясь её сбить.

– Когда я начинаю заниматься на турнике, мальчики начинают в меня бить мячом. Они целятся специально, чтобы меня сбить. Только послушайте их, – подписала видео автор.

На записи слышна ругань малолетних хулиганов, которые не стесняются даже материться.

Публикация произвела эффект разоравшейся бомбы. За несколько дней под ней скопилось 219 тысяч лайков и почти 13 тысяч комментариев. Пользователи соцсетей бросились наперебой хвалить юное дарование и ругать бездарей-матерщинников. Среди защитников оказались даже звёзды.

– Какая ты крутая! – написала Кристина Асмус.

– Твой караван так далеко уйдёт, что этот лай скоро не слышно будет, – сказал стендапер и бывший КВНщик Иван Абрамов.

– Убогие рабы, – отругала мальчиков певица, бывшая участница Tracktor Bowling Лусин Геворкян.

-Ты молодец, – восхитился певец Дава.

"Обычные" комментаторы тоже поддержали девочку-вундеркинда. Часто звучит идея, что "кажется, это будущая чемпионка мира". Хотя проскакивают и ворчуны, которые считают, что в девять лет сидеть в этой соцсети нельзя. Но, как признаётся спортсменка, вести страничку ей помогает мама.