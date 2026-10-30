По Кузбассу вот-вот ударит мощная магнитная буря - когда

Согласно прогнозу сервиса Time-in, уже сегодня, 30 октября, во второй половине дня геомагнитный фон начнет расти: к 15 часам он сменится с небольших возмущений на умеренную магнитную бурю (уровень 5). В таком состоянии магнитосфера пробудет до вечера.

Самый сложный период ожидается в субботу, 31 октября, и в ночь на воскресенье, 1 ноября. В эти дни уровень геомагнитной активности будет стабильно держаться на отметке 5 – это умеренная магнитная буря. Лишь к вечеру воскресенья фон начнет постепенно снижаться до слабой бури (уровень 3).

В понедельник, 2 ноября, геомагнитная обстановка стабилизируется до небольших возмущений.

Начиная с 3 ноября и вплоть до утра 5 ноября, магнитосфера будет относительно спокойной (уровень 2). Однако вечером в четверг, 5 ноября, вновь ожидается слабая магнитная буря.

В такие периоды метеозависимым людям стоит внимательнее следить за самочувствием. Специалисты рекомендуют больше отдыхать, избегать стрессов и пить достаточно воды.

Напомним, ранее врач Михаил Гаврикин рассказал, существует ли метеозависимость на самом деле.