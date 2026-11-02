Что нужно индустриальному городу, чтобы в нём оставались люди: итоги экспертного Вече в Сколкове и опыт «Города Талантов»

Может ли креативная экономика изменить индустриальный город, почему высокая зарплата не всегда помогает привлечь специалистов и как сделать город местом, где хочется остаться? Эти вопросы на примере Кемерова обсудили 35 федеральных специалистов с практическим опытом на экспертном Вече "Постиндустриальная прививка индустриальному городу", которое прошло в Сколкове. Организатором встречи выступил "Город Талантов" – будущий креативный кластер площадью 25 гектаров на берегу реки Томь.

В дискуссии участвовали представители промышленных компаний "Северсталь" и "Росатом", институтов развития ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ, архитектурных бюро Megabudka и "ПОЛИС", НИУ ВШЭ и Московской школы управления "Сколково". К обсуждению также присоединились организаторы культурных проектов "Выкса-фестиваль" и "Архстояние" и ряд других.

Работа экспертного Вече была разделена на три тематических такта. В первом, "Опыт", участники делились тем, что уже сделано в индустриальных городах. Во втором, "Решение", говорили о том, во что верят и куда уже вкладываются: какие технологии и практики работают сейчас и могут быть полезны для дальнейшего развития городов. Третий такт, "Перспектива", посвятили тому, как встроить модель города будущего в государственную повестку страны.

Обсуждения проходили за девятью столами, состав которых менялся после каждого такта. За каждым столом участники по очереди пользовались специальным устройством с одной кнопкой. После нажатия у выступающего было три минуты, чтобы поделиться своим мнением, затем устройство передавали коллеге. Речь автоматически расшифровывалась, а ведущий с помощью искусственного интеллекта обобщал прозвучавшие идеи.