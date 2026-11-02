Что нужно индустриальному городу, чтобы в нём оставались люди: итоги экспертного Вече в Сколкове и опыт «Города Талантов»

Может ли креативная экономика изменить индустриальный город, почему высокая зарплата не всегда помогает привлечь специалистов и как сделать город местом, где хочется остаться? Эти вопросы на примере Кемерова обсудили 35 федеральных специалистов с практическим опытом на экспертном Вече "Постиндустриальная прививка индустриальному городу", которое прошло в Сколкове. Организатором встречи выступил "Город Талантов" – будущий креативный кластер площадью 25 гектаров на берегу реки Томь.
В дискуссии участвовали представители промышленных компаний "Северсталь" и "Росатом", институтов развития ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ, архитектурных бюро Megabudka и "ПОЛИС", НИУ ВШЭ и Московской школы управления "Сколково". К обсуждению также присоединились организаторы культурных проектов "Выкса-фестиваль" и "Архстояние" и ряд других.
Работа экспертного Вече была разделена на три тематических такта. В первом, "Опыт", участники делились тем, что уже сделано в индустриальных городах. Во втором, "Решение", говорили о том, во что верят и куда уже вкладываются: какие технологии и практики работают сейчас и могут быть полезны для дальнейшего развития городов. Третий такт, "Перспектива", посвятили тому, как встроить модель города будущего в государственную повестку страны.
Обсуждения проходили за девятью столами, состав которых менялся после каждого такта. За каждым столом участники по очереди пользовались специальным устройством с одной кнопкой. После нажатия у выступающего было три минуты, чтобы поделиться своим мнением, затем устройство передавали коллеге. Речь автоматически расшифровывалась, а ведущий с помощью искусственного интеллекта обобщал прозвучавшие идеи.
Разговор о будущем индустриальных городов начался с перспектив самих производств. Эксперты отмечали, что автоматизация и роботизация формируют новый этап промышленного развития, но одновременно сокращают потребность предприятий в работниках. Для городов, экономика которых десятилетиями зависела от одного крупного работодателя, это означает необходимость развивать другие отрасли и создавать дополнительные возможности для занятости.
Однако появление новых рабочих мест ещё не гарантирует, что город сможет привлечь и удержать специалистов. В качестве примера участники привели город Свободный в Амурской области, где даже предложения с зарплатой в 800 тысяч рублей не позволили привлечь специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Причина заключалась в ограниченных возможностях для их семей. По мнению экспертов, при выборе места жительства люди оценивают перспективы трудоустройства супругов, качество образования, доступность культурных и досуговых мероприятий.
Наиболее острая дискуссия второго такта развернулась вокруг креативных индустрий. Одни участники предлагали закладывать пространства для творческого предпринимательства ещё на стадии мастер-планирования, развивать образовательные программы и поддерживать культурные инициативы.
В качестве успешной практики обсуждали проект в Калининграде, где около 700 квадратных метров заброшенного подвального пространства приспособили под репетиционные помещения, студии подкастов и кинопроизводства. Такие проекты помогают оживлять спальные районы и создавать новые возможности для местных жителей.
Другие эксперты усомнились в экономической устойчивости креативных кластеров в небольших индустриальных городах. По их наблюдениям, многие подобные пространства существуют благодаря финансированию крупных предприятий или грантам. Как альтернативу они предлагали дополнительную индустриализацию и новые производства.
Значительная часть обсуждения была посвящена человеческому капиталу и условиям для реализации местных инициатив.
Во втором такте Роман Жаворонков, сооснователь проекта "Город Талантов" и телеком-компании Goodline, представил экспертам кемеровский проект и дал простой критерий, по которому можно понять, насколько город становится постиндустриальным:
"Самый главный показатель, который имеет постиндустриальная среда, – это плотность человеческого капитала. То есть в постиндустриальном городе ты должен очень-очень быстро находить других людей, которые бы могли быть тебе полезны для реализации каких-либо проектов".
Роман Жаворонков рассказал и о проблеме первого заказчика для технологических стартапов. Молодым компаниям зачастую негде испытать свои разработки в реальных условиях. "Город Талантов" может стать для них и полигоном, и первым покупателем.
В третьем такте обсуждали, как новые подходы к развитию городов могут быть включены в государственную политику. По мнению экспертов, государственная повестка должна подстраиваться под местные инициативы, а не наоборот.
Одним из наиболее спорных вопросов стало управляемое сжатие территорий, которые длительное время теряют население. Часть участников считала необходимым адаптировать городскую инфраструктуру к сокращающейся численности жителей, а в отдельных случаях рассматривать возможность переселения. Оппоненты напоминали о социальных последствиях таких решений и стратегическом значении населённых пунктов.
Также говорили о необходимости учитывать промышленную специализацию, экономический потенциал и местную идентичность каждого города. Универсальные мастер-планы и одинаковые инструменты развития, по мнению участников, не способны решить проблемы территорий с разными условиями.
Большинство экспертов сошлись в том, что вкладываться нужно прежде всего в людей и что единой модели для всех городов нет. При этом мнения разошлись: работают ли креативные кластеры в малых индустриальных городах и что делать с территориями, которые становятся меньше. Тезисы и аргументы будут зафиксированы в манифесте Вече – документе, собранном из высказываний всех экспертов.
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