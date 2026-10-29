Кузбасс оказался в лидерах по росту оптовых цен на бензин: данные Росстата

За год стоимость бензина на заправках увеличилась на 22,7%. В сентябре подорожание на 1% и более зафиксировали в 37 российских регионах. Сильнее всего цены выросли в Ингушетии (+21,9%). В 17 субъектах топливо наоборот подешевело, лидерами по снижению стали Севастополь (-20,4%) и Крым (-18,7%). В Москве рост составил скромные 0,3%, а в Санкт-Петербурге цены и вовсе остались на прежнем уровне.

– В сентябре цены производителей на бензин автомобильный в среднем по Российской Федерации остались на уровне августа 2026 года, – говорится в сообщении.

Однако в десяти регионах оптовые цены все же выросли. Наибольший скачок произошел в Кемеровской области (+8,1%) и Татарстане (+5,4%). Снижение отпускных цен зафиксировали в шести субъектах, заметнее всего – в Пермском крае (-15,1%), Волгоградской (-6,5%) и Саратовской (-3,7%) областях.

Кроме того, производители нефти в сентябре подняли цены на 21,8% по сравнению с августом. Тарифы на перекачку сырья по трубопроводам при этом выросли незначительно – на 0,2%. Об этом пишет ТАСС.