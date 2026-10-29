"Вор в законе" Гия Свердловский выступил с последним словом

Криминальный авторитет был задержан в конце октября 2025 года, когда выходил из своего дома в ЖК "Квартал Федерация". Во время обыска в квартире нашли 40 тысяч долларов США, а также огромный арсенал холодного оружия. По данным источника, Акоев всегда ездил на тонированном автомобиле, в котором был бронежилет. Еще во время отбытия 11-летнего срока за разбойное нападение на риелтора в Москве в 2008 году он демонстрировал наличие у него статуса "вора в законе". В его обязанности входил сбор "общака", а также помощь осужденным, придерживающимся воровских традиций.

После освобождения генерал преступного мира чувствовал себя в безопасности, пока в Уголовном кодексе в 2019 году не появилась статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" для борьбы с криминальными авторитетами. По словам собеседника "КП-Екатеринбург", материалы о деятельности Акоева силовики начали собирать еще в 2020 году.

– Гия активно пользовался своим статусом вора. Акоев "грел" зоны. Направлял в колонии огромные партии сахара, чая, сигарет и других продуктов. Дальше это расходилось по арестантам, которые поддерживают воровскую субкультуру. Офис у Гии был для решения спорных вопросов. Он выступал третейским судьей, – отмечает источник.

В начале судебного следствия Гия Свердловский отказался комментировать свое отношение к предъявленному обвинению. Заседание, где он выступил с последним словом, прошло 29 октября. Речь Акоева едва не превратилась в лекцию. Он заявил, что дело против него сфабриковали, а у ряда свидетелей в показаниях одни и те же опечатки.

После чего обвинил полицию в грабеже при обыске, а государственного обвинителя назвал "инструментом в чужих руках". Также Акоев рассказал притчу про волков, которые убедили лису призвать овец прогнать охраняющих их собак. Еще он призвал общество к катарсису и посоветовал людям "делать друг друга счастливее".

В конце выступления последовал рассказ про 11 лет в одиночной камере "с крысами, тараканами и клопами". По словам Георгия Акоева, после освобождения в 2017 году он "посвятил себя семье". Выступление длилось около часа. За это время "вор в законе" прочитал несколько своих стихотворений, а также цитировал Владимира Высоцкого – текст песни "Я не люблю".

Приговор будет оглашен 12 ноября. Напомним, что прокуратура запросила для Георгия Акоева 13 лет лишения свободы (с отбыванием первых 3 лет в тюрьме), а также штраф в 3,5 миллиона рублей.