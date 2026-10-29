В Саратовской области обсуждают создание нового муниципального округа

Аве-Медико: 35 лет здоровья Кузбасса. Научно-практическая конференция, которая открыла новую главу Лечебно-диагностический центр «Аве-Медико» отметил 35-летие масштабной научно-практической конференцией. Это было не просто юбилейное мероприятие — настоящий смотр достижений, где чествовали выдающихся медиков города и презентовали технологии, доступные кузбассовцам уже сегодня. Современная лабораторная диагностика, передовая эндоскопия, репродуктивные технологии, эстетическая медицина — всё это собралось под одной крышей, чтобы показать: качественная медицина мирового уровня возможна прямо здесь, в Кемерове.