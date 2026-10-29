В Саратовской области обсуждают создание нового муниципального округа

С инициативой о создании нового муниципального округа выступили депутаты Совета Горновского городского поселения. Они предлагают объединить Горновское городское и Рукопольское сельское поселения с Михайловским округом.
Сейчас эти территории относятся к Краснопартизанскому муниципальному району. В случае объединения новое укрупненное образование получит статус муниципального округа.
– Соответствующий документ уже направлен на рассмотрение депутатам Рукопольского сельского поселения, муниципального округа Михайловский и Краснопартизанского муниципального района, – говорится в сообщении.
Теперь решение зависит от того, поддержат ли инициативу местные парламентарии. Если документ одобрят, в регионе появится новая административная единица. Об этом сообщает телеканал "Саратов 24".